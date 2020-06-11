Истощенная брянская девочка снова научилась ходить
В Брянске истощенная семилетняя Ирина снова научилась ходить. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Ребенок прибавил в весе 2,5 килограмма. Девочка продолжает учиться навыкам самообслуживания.
Ирине ищут новую приемную семью. К детскому омбудсмену обратились несколько семейных пар. Поиском родителей для ребенка занялись и в группе опеки и попечительства Брянской горадминистрации. Прежний договор опеки расторгли в одностороннем порядке.
Напомним, истощенного ребенка нашли в частном доме в переулке Флотском. Девочка около шести лет жила в приемной семье. При поступлении в больницу семилетний ребенок весил как годовалый малыш - девять килограммов.
На приемную мать завели уголовное дело за истязание несовершеннолетнего и неисполнение родительских обязанностей. За халатность придется ответить начальнице группы опеки и попечительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU