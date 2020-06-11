В Брянске сняли на видео нападение на полицейского

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:10:32+03:00

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В Брянске сняли на видео нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел недалеко от проспекта Ленина. Запись опубликовали в социальных сетях вечером в среду, 10 июня.

На видео видно, что двое мужчин избивают полицейского. Его напарница ничем не может ему помочь. Она звонит по мобильному телефону.

Через какое-то время на помощь сотруднику прибегают прохожие. Правоохранителю удается скрутить своего обидчика. Несколько мужчин держат его приятеля. Девушка пытается надеть на него наручники.

Авторы видео удивляются, что сотрудница оказалась фактически беззащитной перед двумя пьяными мужчинами. Пользователи в сети сошлись в мнении, что хрупким девушкам - не место в патрульное-постовой службе.

Официальных комментариев от УМВД России по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU