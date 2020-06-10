2020-06-10T18:16:43+03:00
Происшествия

В Новозыбковском районе нашли плантацию конопли в двух парниках

Жительница частного дома настаивала, что выращивала растение на корм курам
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новозыбковском районе полицейские нашли "плантацию" конопли. Жительница частного дома в деревне Крутоберезка настаивала, что выращивает растение на корм курам.

- Домовладение жителя деревни сотрудники полиции осматривали в рамках расследования уголовного дела, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Общая нервозность хозяина дома и проживающей с ним 49-летней местной жительницы не укрылась от внимания оперативников.

42 куста конопли нашли в парниках на территории участка.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Наказание по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» предусматривает до двух лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24