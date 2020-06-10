В Брянске начальника отдела крупного предприятия обвиняют в получении взятки
В Брянске начальника административно-хозяйственного отдела крупного предприятия обвиняют в получении взятки. Расследование уголовного дело уже завершили. В ближайшее время его направят в суд.
По версии следствия, с марта 2017-го по февраль 2020 года начальник отдела получил 288 тысяч рублей за заключение договоров на техническое обслуживание офисной техники. Взятку дал директор коммерческой фирмы, которая занималась техобслуживанием. Ее сотрудники заправляли и восстанавливали картриджи, ремонтировали компьютеры.
- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области, - говорят в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области последнюю взятку передавали под контролем правоохранителей.
Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", на взятке попался начальник отдела "Брянскавтодора".
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU