В Брянске начальника отдела крупного предприятия обвиняют в получении взятки

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:10:18+03:00

Ее дал директор фирмы, которая обслуживала компьютеры

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В Брянске начальника административно-хозяйственного отдела крупного предприятия обвиняют в получении взятки. Расследование уголовного дело уже завершили. В ближайшее время его направят в суд.

По версии следствия, с марта 2017-го по февраль 2020 года начальник отдела получил 288 тысяч рублей за заключение договоров на техническое обслуживание офисной техники. Взятку дал директор коммерческой фирмы, которая занималась техобслуживанием. Ее сотрудники заправляли и восстанавливали картриджи, ремонтировали компьютеры.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области, - говорят в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области последнюю взятку передавали под контролем правоохранителей.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", на взятке попался начальник отдела "Брянскавтодора".

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ИСТОЧНИК KP.RU