2020-06-10T17:43:25+03:00
Общество

В Брянске прошла первая репетиция Парада Победы

Она состоялась на Кургане Бессмертия
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Подслушано Брянск".Фото: "Подслушано Брянск".
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в Брянске в среду, 10 июня, прошла первая репетиция Парада Победы. Она состоялась днем на Кургане Бессмертия.

Такие же репетиции пройдут 16 и 18 июня. Парадные расчеты на Кургане можно увидеть с двух часов дня до шести часов вечера. Сам парад в Брянске пройдет, как по всей России, в среду. 24 июня.

Кстати, на время репетиций ограничат движение и парковку у площади Воинской Славы. Исключение сделают только для автомобилей оперативных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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