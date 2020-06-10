В Брянске прошла первая репетиция Парада Победы
Она состоялась на Кургане Бессмертия
Фото: "Подслушано Брянск".
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в Брянске в среду, 10 июня, прошла первая репетиция Парада Победы. Она состоялась днем на Кургане Бессмертия.
Такие же репетиции пройдут 16 и 18 июня. Парадные расчеты на Кургане можно увидеть с двух часов дня до шести часов вечера. Сам парад в Брянске пройдет, как по всей России, в среду. 24 июня.
Кстати, на время репетиций ограничат движение и парковку у площади Воинской Славы. Исключение сделают только для автомобилей оперативных служб.
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ИСТОЧНИК KP.RU