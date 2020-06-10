В Брянске прошла первая репетиция Парада Победы

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:43:25+03:00

Она состоялась на Кургане Бессмертия

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в Брянске в среду, 10 июня, прошла первая репетиция Парада Победы. Она состоялась днем на Кургане Бессмертия.

Такие же репетиции пройдут 16 и 18 июня. Парадные расчеты на Кургане можно увидеть с двух часов дня до шести часов вечера. Сам парад в Брянске пройдет, как по всей России, в среду. 24 июня.

Кстати, на время репетиций ограничат движение и парковку у площади Воинской Славы. Исключение сделают только для автомобилей оперативных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU