В Брянске заметили полицию на городском пляже

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:24:31+03:00

Через несколько часов отдыхающие вернулись к воде

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В Володарском районе Брянска заметили полицию на городском пляже. Правоохранители в автобусе приехали на пляж у железнодорожного вокзала. Фотографии опубликовали пользователи в социальных сетях.

На снимках видно, что кроме полицейских у воды никого нет. Но уже через несколько часов отдыхающие вернулись на пляж.

Кстати, несмотря на отмену режима самоизоляции, пляжи официально не открыли. Считается, что это место массового скопления людей. Поэтому и спасатели на реках и озерах в Брянске не дежурят.

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ИСТОЧНИК KP.RU