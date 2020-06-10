В Брянске заметили полицию на городском пляже
В Володарском районе Брянска заметили полицию на городском пляже. Правоохранители в автобусе приехали на пляж у железнодорожного вокзала. Фотографии опубликовали пользователи в социальных сетях.
На снимках видно, что кроме полицейских у воды никого нет. Но уже через несколько часов отдыхающие вернулись на пляж.
Кстати, несмотря на отмену режима самоизоляции, пляжи официально не открыли. Считается, что это место массового скопления людей. Поэтому и спасатели на реках и озерах в Брянске не дежурят.
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ИСТОЧНИК KP.RU