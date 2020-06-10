Кандидатуру брянского губернатора Александра Богомаза поддержали однопартийцы

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:27:01+03:00

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Во вторник, 9 июня, губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в работе президиума генерального совета партии «Единая Россия». Провел заседание генеральный секретарь партии Андрей Турчак.

В рамках совещания члены генсовета партии поддержали кандидатуру Александра Богомаза на предстоящих губернаторских выборах.

— Благодарен коллегам-однопартийцам за доверие и за то, что единогласно поддержали выбор моей кандидатуры для участия в выборах главы региона от партии «Единая Россия», — сказал глава региона. — Окончательное решение будет принимать Брянское региональное отделение партии.

Также руководители субъектов федерации обменялись наработками. Коллеги брянского губернатора высоко оценили опыт Брянщины в вопросах дорожного строительства. Андрей Турчак отметил динамичное развитие Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU