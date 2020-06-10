В Брянской области вылечились почти 70% пациентов с коронавирусом
В Брянской области коронавирус смогли победить 69,3% пациентов. Это лучший показатель в ЦФО.
По данным оперативного штаба, 3217 человек из 4641 вылечились. В соседних областях процент вылечившихся ниже. В Орловской области он составил 49,3%, в Калужской - 48,7% и Смоленской-38,5% в Курской - 52,9%.
Ситуация постепенно стабилизируется, что позволило 9 июня брянским властям объявить о первом этапе снятия ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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