В Брянске на улице Севской начали делать освещение
В Брянске приступили к ремонту улицы Севской. В этом году ее обновят по нацпроекту. Благоустраивать будут участок от улицы Транспортной до улицы Дзержинского. Стоимость работ составляет почти 10 миллионов рублей.
- В первую очередь подрядчик приступил к бетонированию опор, на которых будет смонтировано новое светодиодное освещение, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также на улице срежут старый и уложат новый асфальт, построят тротуары, нанесут разметку, выполнят общее благоустройство.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU