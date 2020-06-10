В Брянске на улице Севской начали делать освещение

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:22:09+03:00

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В Брянске приступили к ремонту улицы Севской. В этом году ее обновят по нацпроекту. Благоустраивать будут участок от улицы Транспортной до улицы Дзержинского. Стоимость работ составляет почти 10 миллионов рублей.

- В первую очередь подрядчик приступил к бетонированию опор, на которых будет смонтировано новое светодиодное освещение, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также на улице срежут старый и уложат новый асфальт, построят тротуары, нанесут разметку, выполнят общее благоустройство.

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ИСТОЧНИК KP.RU