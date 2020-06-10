В Брянске на пляже утонули две девочки
Тела детей подняли водолазы
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В Брянске на пляже в Бежице утонули двое детей. ЧП произошло 10 июня.
Тела подростков из Десны подняли водолазы. На место происшествия выехали 18 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
Как сообщает Следственный комитет, одной из девочек было 11 лет, другой - 17. По факту гибели детей следователи завели уголовное дело. Обстоятельства и причина гибели устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU