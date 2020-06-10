2020-06-10T13:12:08+03:00
Общество

В Брянске ищут родителей для истощенной 7-летней Иры

Девочка пока находится в больнице
Мария Дедкова
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В Брянске ищут новых приемных родителей для 7-летней Иры. Девочка пока проходит лечение в областной детской больнице.

- Кровная мать малышки лишена родительских прав, отец умер, - говорят в отделе молодежной политики, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. - Девочка долгое время воспитывалась в приемной семье. Однако приемный родитель не справилась с воспитанием ребенка и отстранена от исполнения своих обязанностей. У девочки имеются проблемы со здоровьем, она нуждается в особом уходе, ей нужны терпеливые и заботливые родители, готовые подарить ребенку семейное тепло.

Напомним, к уполномоченному по правам ребенка Инне Мухиной уже обратилась пара, которая готова принять Иришу в семью. Но им нужно собрать необходимые документы и пройти школу приемных родителей. Так, что пока девочка остается одна.

​Если вы хотите попробовать взять на воспитание малышку, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 79, каб.2, телефон 8(4832) 72-33-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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