На дорогах Брянска с начала года погибли девять человек

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:09:36+03:00

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В Брянске с начала года произошло 121 автоавария. В них 9 человек погибли и 146 получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на -25,8 % (- 42 ДТП), число раненых - на – 28,4 % (- 58 человек).

Неудовлетворительные условия содержания дороги зафиксировали при оформлении 72 ДТП. Это почти 60% от общего количества автоаварий.

Наиболее распространенными ДТП остаются аварии с пешеходами. Пять человек погибли под колесами машин, а 47 получили травмы.

Самым аварийным днем недели по итогам пяти месяцев остается вторник. Пик аварийности фиксируют с 18.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU