2020-06-10T12:34:55+03:00
Общество

В Брянске администрации кладбищ незаконно наживались на похоронах

Предприятие использовало административных ресурс
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Администрация кладбищ следила за могилами и мемориалами.Администрация кладбищ следила за могилами и мемориалами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске администрации кладбищ незаконно наживались на похоронах. Они выделяли места для захоронения, брали плату по договору за похороны, резервировали места по заявлению родственников умершего.

Похороны могли пройти только с разрешения администрации кладбища. Она же регистрировала захоронение. А это противоречит закону. Администрация могла через суд признать могилу бесхозной. А после использовать это место на общих основаниях.

Администрация кладбищ следила за могилами и мемориалами.

- Уборка кладбищ и мемориалов, вывоз мусора, соблюдение чистоты дорог и проездов оплачивается из местного бюджета, - говорят в пресс-службе УФАС по Брянской области. - Такой вид хозяйственной деятельности предполагает ее осуществление путем получения муниципального контракта через проведение торгов.

Но МУП имел преимущество перед другими возможными участниками, так как они не могли привлекать административный ресурс. Поэтому из постановления администрации «Об утверждении Положения о порядке содержания кладбищ в городе Брянске» исключили пункты, которые наделяют МУП функциями горадминистрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как прекрасен этот мир, посмотри!
В Брянской области вылечились почти 70% пациентов с коронавирусом
В Брянске на улице Севской начали делать освещение
В Брянске на пляже утонули две девочки
В Брянске ищут родителей для истощенной 7-летней Иры
На дорогах Брянска с начала года погибли девять человек
В Брянске администрации кладбищ незаконно наживались на похоронах
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
В Брянской области коронавирусом заболели еще 90 человек
В Унече вынесли приговор водителю-виновнику ДТП с автобусом
В Клинцах при столкновении двух машин пострадал 34-летний мужчина
Погубивший брянского подростка полицейский Денис Терехов обжаловал приговор
В Новозыбкове отремонтируют Никольско-Рождественскую церковь
В Брянске из-за угрозы взрыва оцепили ТЦ "Европа"
В Брянской области рассказали об условиях перехода ко второму этапу снятия ограничений
В Мглинском районе ищут пропавшего Петра Веремьева
Брянские храмы открылись для прихожан
В Брянске открылся сезон фонтанов
В Брянске на улице Виноградова сгорел дом
В Брянске из-за подготовки к параду ограничат парковку
В Брянске два бассейна пообещали сдать раньше срока
ЕГЭ в Брянске сдадут больше 2 тысяч выпускников
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
В Брянске уволили таксиста, который отказался везти темнокожего студента