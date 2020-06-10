10 Июнь 2020 2020-06-10T12:34:55+03:00

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В Брянске администрации кладбищ незаконно наживались на похоронах. Они выделяли места для захоронения, брали плату по договору за похороны, резервировали места по заявлению родственников умершего.

Похороны могли пройти только с разрешения администрации кладбища. Она же регистрировала захоронение. А это противоречит закону. Администрация могла через суд признать могилу бесхозной. А после использовать это место на общих основаниях.

Администрация кладбищ следила за могилами и мемориалами.

- Уборка кладбищ и мемориалов, вывоз мусора, соблюдение чистоты дорог и проездов оплачивается из местного бюджета, - говорят в пресс-службе УФАС по Брянской области. - Такой вид хозяйственной деятельности предполагает ее осуществление путем получения муниципального контракта через проведение торгов.

Но МУП имел преимущество перед другими возможными участниками, так как они не могли привлекать административный ресурс. Поэтому из постановления администрации «Об утверждении Положения о порядке содержания кладбищ в городе Брянске» исключили пункты, которые наделяют МУП функциями горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU