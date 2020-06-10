В Брянской области коронавирусом заболели еще 90 человек
Теперь общее число заразившихся составляет 4641
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В Брянской области на 10 июня зарегистрировали еще 90 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в лабораториях выявили 4641 случай заражения, в то же время лечение успешно прошли – 3217 человека. За последние сутки диагноз сняли у 97 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.
Эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается. Об этом свидетельствует начало снятия ограничений. Количество заболевших снизилось, медики говорят, что пандемия поэтапно отступает.
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ИСТОЧНИК KP.RU