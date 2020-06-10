В Унече вынесли приговор водителю-виновнику ДТП с автобусом
В Унече огласили приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека.
1 июля прошлого года на автодороге «Брянск – Новозыбков» в районе села Брянкустичи Унечского района водитель грузовика из Белоруссии развернулся в неположенном месте. На федеральной трассе в это время был большой поток машин. Во время разворота грузовик перекрыл полосы движения в обоих направлениях.
В это время со стороны Клинцов ехал микроавтобус с 16-ю пассажирами. Машины столкнулись.
Экспертиза показала, что водитель маршрутки не мог избежать столкновения.
В ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса, еще пять, включая ребенка, - получили тяжелые травмы.
Водителю большегруза дали четыре года колонии-поселения. Кроме того, его лишили водительских прав на два года, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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