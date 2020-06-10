2020-06-10T11:00:23+03:00
Общество

В Унече вынесли приговор водителю-виновнику ДТП с автобусом

Гражданин Белоруссии отправится на четыре года в колонию-поселения
Мария Дедкова
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В ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса, еще пять, включая ребенка, - получили тяжелые травмы.В ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса, еще пять, включая ребенка, - получили тяжелые травмы.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Унече огласили приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека.

1 июля прошлого года на автодороге «БрянскНовозыбков» в районе села Брянкустичи Унечского района водитель грузовика из Белоруссии развернулся в неположенном месте. На федеральной трассе в это время был большой поток машин. Во время разворота грузовик перекрыл полосы движения в обоих направлениях.

В это время со стороны Клинцов ехал микроавтобус с 16-ю пассажирами. Машины столкнулись.

Экспертиза показала, что водитель маршрутки не мог избежать столкновения.

В ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса, еще пять, включая ребенка, - получили тяжелые травмы.

Водителю большегруза дали четыре года колонии-поселения. Кроме того, его лишили водительских прав на два года, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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