В Клинцах при столкновении двух машин пострадал 34-летний мужчина

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:38:19+03:00

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В Клинцовском районе столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 17.50 в селе Ардонь, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель "Форда Мондео" во время разворота не убедился в безопасности маневра. Машина столкнулась с "Рено Логанам" под управлением 23-летнего водителя.

В автоаварии пострадал 34-летний пассажир второй иномарки. Мужчину с диагнозом "черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана носа, ушиб грудной клетки" госпитализировали.

Планируется, что здесь заменят пол, отремонтируют колокольню, фасад и сделают портики. Также запланирована и внутренняя отделка.

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ИСТОЧНИК KP.RU