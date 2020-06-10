Погубивший брянского подростка полицейский Денис Терехов обжаловал приговор

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:17:22+03:00

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Бывший полицейский Денис Терехов, которого признали виновным в смерти 17-летнего юноши, обжаловал приговор суда.

Защитники подали две апелляции, сообщают на сайте Брасовского районного суда. Прокурор также подал жалобу на судебное решение. У сторон есть право подать возражения. После этого дело направят в областной суд для рассмотрения.

Напомним,приговор Денису Терехову озвучили 26 мая. Бывшего полицейского отправили в колонию строгого режима на 13,5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU