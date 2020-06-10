2020-06-10T09:54:34+03:00
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В Новозыбкове отремонтируют Никольско-Рождественскую церковь

Стоимость работ 8,4 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Никольско-Рождественская церковь в Новозыбкове. Фото: А.КарповНикольско-Рождественская церковь в Новозыбкове. Фото: А.Карпов
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В Новозыбкове благоустроят Никольско-Рождественскую церковь. Сейчас идет поиск подрядчика. На ремонт требуется 8,4 миллиона рублей.

Аукцион разместили на сайте госзакупок. Заказчиком является Брянский областной центр историко-культурного наследия.

Планируется, что здесь заменят пол, отремонтируют колокольню, фасад и сделают портики. Также запланирована и внутренняя отделка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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