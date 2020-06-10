В Брянске из-за угрозы взрыва оцепили ТЦ "Европа"

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:17:40+03:00

На место выехали сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь

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В Брянске 9 июня в ТЦ "Европа" проверили на взрывоопасные предметы. О случившемся рассказали в соцсетях. На место выехали полицейские, пожарные и медики скорой помощи. Они заблокировали парковку.

К счастью, опасность не подтвердилась. Оцепление сняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU