В Брянске из-за угрозы взрыва оцепили ТЦ "Европа"
На место выехали сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске 9 июня в ТЦ "Европа" проверили на взрывоопасные предметы. О случившемся рассказали в соцсетях. На место выехали полицейские, пожарные и медики скорой помощи. Они заблокировали парковку.
К счастью, опасность не подтвердилась. Оцепление сняли.
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ИСТОЧНИК KP.RU