2020-06-10T08:52:57+03:00
Общество

В Брянской области рассказали об условиях перехода ко второму этапу снятия ограничений

Коэффициент распространения коорнавируса должен быть меньше 0,8
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области назвали условия для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

Для этого больше 50 процентов коечного фонда должны быть свободны, население должно быть охвачено тестированием в большей степени и коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 0,8 в течение недели.

Тогда разрешат открыть магазины с торговой площадью до 800 квадратных метров, а также некоторые образовательные учреждения.

Третий этап, когда смогут открыться ТРЦ, по прогнозам специалистов, начнется не раньше июля, сообщили "Брянские новости".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области коронавирусом заболели еще 90 человек
В Унече вынесли приговор водителю-виновнику ДТП с автобусом
В Клинцах при столкновении двух машин пострадал 34-летний мужчина
Погубивший брянского подростка полицейский Денис Терехов обжаловал приговор
В Новозыбкове отремонтируют Никольско-Рождественскую церковь
В Брянске из-за угрозы взрыва оцепили ТЦ "Европа"
В Брянской области рассказали об условиях перехода ко второму этапу снятия ограничений
В Мглинском районе ищут пропавшего Петра Веремьева
Брянские храмы открылись для прихожан
В Брянске открылся сезон фонтанов
В Брянске на улице Виноградова сгорел дом
В Брянске из-за подготовки к параду ограничат парковку
В Брянске два бассейна пообещали сдать раньше срока
ЕГЭ в Брянске сдадут больше 2 тысяч выпускников
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
В Брянске уволили таксиста, который отказался везти темнокожего студента