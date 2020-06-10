В Брянской области рассказали об условиях перехода ко второму этапу снятия ограничений

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:52:57+03:00

Коэффициент распространения коорнавируса должен быть меньше 0,8

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В Брянской области назвали условия для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

Для этого больше 50 процентов коечного фонда должны быть свободны, население должно быть охвачено тестированием в большей степени и коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 0,8 в течение недели.

Тогда разрешат открыть магазины с торговой площадью до 800 квадратных метров, а также некоторые образовательные учреждения.

Третий этап, когда смогут открыться ТРЦ, по прогнозам специалистов, начнется не раньше июля, сообщили "Брянские новости".

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ИСТОЧНИК KP.RU