В Брянской области рассказали об условиях перехода ко второму этапу снятия ограничений
В Брянской области назвали условия для перехода ко второму этапу снятия ограничений.
Для этого больше 50 процентов коечного фонда должны быть свободны, население должно быть охвачено тестированием в большей степени и коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 0,8 в течение недели.
Тогда разрешат открыть магазины с торговой площадью до 800 квадратных метров, а также некоторые образовательные учреждения.
Третий этап, когда смогут открыться ТРЦ, по прогнозам специалистов, начнется не раньше июля, сообщили "Брянские новости".
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ИСТОЧНИК KP.RU