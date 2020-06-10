2020-06-10T10:31:06+03:00
Общество

В Мглинском районе ищут пропавшего Петра Веремьева

О мужчине ничеготне известно с 1 июня
Мария Дедкова
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Фото: "Лиза Алерт"Брянск"Фото: "Лиза Алерт"Брянск"
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В Брянской области ищут пропавшего 59-летнего Петра Веремьева.

Близким ничего не известно о нем с 1 июня. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в любом районе, сообщают волонтеры "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, глаза карие. Он был одет ветровку черного цвета, зеленую футболку, темно-зеленые штаны и темную кепку.

Всех, кто знает, где мог быть Петр Николаевич, просят позвонить по телефонам: 8 800-700-54-52, 112

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ИСТОЧНИК KP.RU

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