В Мглинском районе ищут пропавшего Петра Веремьева
В Брянской области ищут пропавшего 59-летнего Петра Веремьева.
Близким ничего не известно о нем с 1 июня. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в любом районе, сообщают волонтеры "Лиза Алерт" Брянск".
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, глаза карие. Он был одет ветровку черного цвета, зеленую футболку, темно-зеленые штаны и темную кепку.
Всех, кто знает, где мог быть Петр Николаевич, просят позвонить по телефонам: 8 800-700-54-52, 112
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU