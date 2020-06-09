Брянские храмы открылись для прихожан
Брянские храмы во вторник, 9 июня, открылись для прихожан. Во время самоизоляции в службах и крестных ходах участвовали только священнослужители. С 9 июня первые ограничения, введенные из-за коронавируса в регионе, сняли.
В храмах будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические предписания Роспотребнадзора, сообщают в пресс-службе Брянской епархии. На богослужении может присутствовать один человек на четырех квадратных метрах. Все прихожане должны быть в масках.
Эти меры будут действовать до улучшения ситуации по коронавирусу в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU