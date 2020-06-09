В Брянске открылся сезон фонтанов

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:59:55+03:00

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В Брянске с 9 июня в городе заработали фонтаны. Всего в городе запустят шесть инженерных сооружений: на площади Партизан, Набережной, Кургане Бессмертия, на площади перед ДК Горького, в сквере имени Карла Маркса и в Майском парке.

В течение месяца проводилась их проверка, наполнение водой, фильтрация, сообщает пресс-служба Брянской городской администрация.

А скверах и парках высадили зеленые, красные и желтые колеусы, петунии всех цветов, многочисленные оттенки бегонии, бархатцы и многие другие. Городские озеленители продолжат и дальше украшать город. В Брянске появятся новые клумбы, которые украсят проходные места областного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU