2020-06-09T18:59:55+03:00
Общество

В Брянске открылся сезон фонтанов

Их запустили 9 июня
Мария Дедкова
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В течение месяца проводилась их проверка, наполнение водой, фильтрация.В течение месяца проводилась их проверка, наполнение водой, фильтрация.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске с 9 июня в городе заработали фонтаны. Всего в городе запустят шесть инженерных сооружений: на площади Партизан, Набережной, Кургане Бессмертия, на площади перед ДК Горького, в сквере имени Карла Маркса и в Майском парке.

В течение месяца проводилась их проверка, наполнение водой, фильтрация, сообщает пресс-служба Брянской городской администрация.

А скверах и парках высадили зеленые, красные и желтые колеусы, петунии всех цветов, многочисленные оттенки бегонии, бархатцы и многие другие. Городские озеленители продолжат и дальше украшать город. В Брянске появятся новые клумбы, которые украсят проходные места областного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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