В Брянске на улице Виноградова сгорел дом

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:48:28+03:00

На месте ЧП работали пять пожарных автоцистерн

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В Бежицком районе Брянска на улице Виноградова 9 июня сгорел дом. О пожаре дежурному МЧС сообщили в 16.21. На место выехали пять автоцистерн из пожарно-спасательных частей №12,13 и 33.

- Огнем был объят весь дом, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.- В 17.13 пламя потушили.

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU