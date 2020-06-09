В Брянске из-за подготовки к параду ограничат парковку
Репетиции пройдут на Кургане Бессмертия
10, 16 и 18 июня с 14.00 до 18.00 ограничат парковку около площади Воинской славы, а также на въезде в парк.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске начали подготовку к параду Победы. 10, 16 и 18 июня с 14.00 до 18.00 ограничат парковку около площади Воинской славы, а также на въезде в парк.
Исключение сделают только автомобилям оперативных служб и спецмашинам отдела ГФС России, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Здесь пройдет репетиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU