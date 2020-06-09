В Брянске из-за подготовки к параду ограничат парковку

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:36:40+03:00

10, 16 и 18 июня с 14.00 до 18.00 ограничат парковку около площади Воинской славы, а также на въезде в парк. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Брянске начали подготовку к параду Победы. 10, 16 и 18 июня с 14.00 до 18.00 ограничат парковку около площади Воинской славы, а также на въезде в парк.

Исключение сделают только автомобилям оперативных служб и спецмашинам отдела ГФС России, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Здесь пройдет репетиция.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU