2020-06-09T18:33:48+03:00
Общество

В Брянске два бассейна пообещали сдать раньше срока

Рабочие готовят площадки под резервуары
Мария Дедкова
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Контракты рассчитаны до конца года.Контракты рассчитаны до конца года.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство двух бассейнов.

Бежицком районе подрядчик продолжает кирпичную кладку стен здания. Также продолжается оборудование электросетей, водопровода и канализации. Кроме того, строители ведут подготовительные работы под обустройство чаши бассейна. Стоит отметить, что вместе с 24-метровым бассейном на 6 дорожек, здесь также разместится маленький - для обучения плаванию детей.

В Фокинском районе построили котельную, сделали фундамент. Сейчас продолжается установка металлоконструкций, из которых состоит каркас здания. В скором времени начнется монтаж чаши бассейна, сообщили в пресс-службе мэрии.

Контракты рассчитаны до конца года, но подрядчик планирует завершить объекты раньше утвержденного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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