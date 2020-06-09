В Брянске два бассейна пообещали сдать раньше срока
В Брянске продолжается строительство двух бассейнов.
Бежицком районе подрядчик продолжает кирпичную кладку стен здания. Также продолжается оборудование электросетей, водопровода и канализации. Кроме того, строители ведут подготовительные работы под обустройство чаши бассейна. Стоит отметить, что вместе с 24-метровым бассейном на 6 дорожек, здесь также разместится маленький - для обучения плаванию детей.
В Фокинском районе построили котельную, сделали фундамент. Сейчас продолжается установка металлоконструкций, из которых состоит каркас здания. В скором времени начнется монтаж чаши бассейна, сообщили в пресс-службе мэрии.
Контракты рассчитаны до конца года, но подрядчик планирует завершить объекты раньше утвержденного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU