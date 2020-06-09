ЕГЭ В Брянске сдадут больше 2 тысяч выпускников
В Брянске ЕГЭ будут сдавать больше двух тысяч выпускников. Такие данные приводит городское управление образования. Начать сдачу планируют 3 июля с географии, литературы и информатики, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
6 и 7 июля планируют писать русский язык, 10 - июля математику. 13 июля выпускники сдадут историю и физику, 16 июля — обществознание и химию, 20 июля — биологию и письменный иностранный язык, а 22 и 23 июля — устный иностранный язык.
Напомним, в этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным итоговые оценки поставят по результатам за весь год. И на их основании выдадут школьный аттестат.
Во всех пунктах проведения ЕГЭ в Брянской области усилят санитарный контроль. Аудитории перед экзаменами продезинфицируют. У выпускников измерят температуру на входе. В пунктах проведения экзаменов поставят дозаторы с антисептиками для рук. Школьников рассадят с учетом дистанции.
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ИСТОЧНИК KP.RU