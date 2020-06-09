9 Июнь 2020 2020-06-09T17:09:02+03:00

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В Брянске уволили таксиста, который отказался везти темнокожего студента. Молодой человек опубликовал видеозапись в социальных сетях. На ней водитель сначала говорит, что ему не нравится состояние студента и он отказывается от заказа.

Студент по имени Рой спрашивает, по какой причине. Из возможных вариантов: коронавирус. Потом молодой человек задает вопрос, расист ли водитель. Тот отвечает утвердительно.

На волне простестов в США история из Брянска наделала много шума в интернете. Водителю запретили пользоваться сервисом "Яндекса", сообщает ТАСС.

- Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения, говорят в пресс-службе компании. - Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси".

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ИСТОЧНИК KP.RU