2020-06-09T17:09:02+03:00
Общество

В Брянске уволили таксиста, который отказался везти темнокожего студента

Молодой человек опубликовал видео в социальных сетях
Марина АНТОНОВА
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В Брянске уволили таксиста, который отказался везти темнокожего студента. Молодой человек опубликовал видеозапись в социальных сетях. На ней водитель сначала говорит, что ему не нравится состояние студента и он отказывается от заказа.

Студент по имени Рой спрашивает, по какой причине. Из возможных вариантов: коронавирус. Потом молодой человек задает вопрос, расист ли водитель. Тот отвечает утвердительно.

На волне простестов в США история из Брянска наделала много шума в интернете. Водителю запретили пользоваться сервисом "Яндекса", сообщает ТАСС.

- Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения, говорят в пресс-службе компании. - Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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