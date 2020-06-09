Брянец заступился за девушку и ранил обидчика из пистолета
В Брянске задержали мужчину, ранившего в голову обидчика девушки. Сообщение об случившемся поступило от оператора системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.
На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохарнители выяснили, что во время конфликта молодых людей один из них выстрелил из травматического пистолета. Пуля отрекошетила от земли ранила в голову 23-летнего парня, которого после оказания медицинской помощи отпустили.
Стрелком оказался 29-летний житель Брянска. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что заступился за девушку.
- На горожанина завели уголовное дело по статье «Хулиганство», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по ней предусматривает до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU