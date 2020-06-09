2020-06-09T15:31:37+03:00
Общество

В Брянске истощенной девочке подарили специальное кресло

Малышка продолжает оставаться под наблюдением медиков
Мария Дедкова
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В Брянске 7-летней девочке, которую нашли истощенной в одном из домов Бежицы, подарили специальное кресло. С подарком к малышке пришли чиновники из управления муниципального контроля, сообщают брянские СМИ.

Девочка нуждается в специальной поддержке, ведь ходить самостоятельно она не может. Также малышке привезли игрушки и сладости.

Напомним, сейчас 7-летний ребенок проходит лечение в Брянской областной больнице. Девочку в доме по Флотскому переулку нашел сосед. Малышку без еды и воды заперли в кладовке. На приемную мать и сотрудницу органов опеки завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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