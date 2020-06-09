В Брянске истощенной девочке подарили специальное кресло
В Брянске 7-летней девочке, которую нашли истощенной в одном из домов Бежицы, подарили специальное кресло. С подарком к малышке пришли чиновники из управления муниципального контроля, сообщают брянские СМИ.
Девочка нуждается в специальной поддержке, ведь ходить самостоятельно она не может. Также малышке привезли игрушки и сладости.
Напомним, сейчас 7-летний ребенок проходит лечение в Брянской областной больнице. Девочку в доме по Флотскому переулку нашел сосед. Малышку без еды и воды заперли в кладовке. На приемную мать и сотрудницу органов опеки завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU