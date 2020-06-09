В Брянске истощенной девочке подарили специальное кресло

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:31:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске 7-летней девочке, которую нашли истощенной в одном из домов Бежицы, подарили специальное кресло. С подарком к малышке пришли чиновники из управления муниципального контроля, сообщают брянские СМИ.

Девочка нуждается в специальной поддержке, ведь ходить самостоятельно она не может. Также малышке привезли игрушки и сладости.

Напомним, сейчас 7-летний ребенок проходит лечение в Брянской областной больнице. Девочку в доме по Флотскому переулку нашел сосед. Малышку без еды и воды заперли в кладовке. На приемную мать и сотрудницу органов опеки завели уголовное дело.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU