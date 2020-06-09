Авиарейсы из Брянска в Симферополь стартуют 22 июня

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:08:32+03:00

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Самолеты из Брянска в Симферополь полетят с 22 июня. Авиакомпания скорректировала график вылетов.

Рейсы будут выполняться с 22 июня, а не с 23, как это планировалось ранее. Также изменились дни вылетов. Рейсы в столицу Крыма будут выполнять по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

К слову, изменилось расписание полетов в Анапу. Самолеты будут летать по средам и воскресеньям с 24 июня. Напомним, в южных регионах туристов могут отправить в обсервацию. Так, что пока брянцам туда лучше не ехать.

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ИСТОЧНИК KP.RU