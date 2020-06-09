2020-06-09T14:50:00+03:00
Общество

В Брянске опубликовали постановление об отмене самоизоляции

Оставаться дома должны только пенсионеры
Мария Дедкова
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В Брянской области опубликовали постановление, в котором объявили о снятии ограничений. Его приводят на сайте правительства региона.

Теперь брянцам разрешили выходить на улицу. Оставаться дома или на даче должны только пенсионеры старше 65 лет.

Брянцы смогут гулять во дворе домов, заниматься спортом на свежем воздухе. Но расстояние между занимающимися должно быть не меньше пяти метров, а гулять можно только по двое. На детские площадки пока выходить запрещено.

В магазинах, на улице и в транспорте брянцы должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Откроются магазины, у которых площадь торгового зала меньше 400 квадратных метров и есть отдельный выход на улицу.

Все остальные ограничения остаются в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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