2020-06-09T14:01:59+03:00
Политика

Борис Пайкин прервал самоизоляцию раньше, чем ее отменили на Брянщине

Депутат Госдумы трудится на в маске и перчатках
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
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На день раньше остальных жителей Брянской области вышел из режима самоизоляции депутат Госдумы Борис Пайкин. В понедельник 8 июня парламентарий провел первый рабочий день за пределами дома, о чем рассказал на своей странице в социальных сетях

Как и полагается, на работу в нижнюю палату парламента Борис Романович пришел в маске и перчатках.График дня у депутата выдался весьма насыщенным и плодотворным.

«Мы провели заседание фракции ЛДПР, - говорит Борис Пайкин, - на котором обсудили план предстоящей пленарной недели, и ряд других вопросов. В частности, в ближайшее время мы проведем правительственный час с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а также встречу с Эльвирой Набиуллиной, где будет осуждаться отчет Центробанка за 2019 год. Приятно было вновь поработать с коллегами лицом к лицу, и меня, конечно, радует, что ограничения по коронавирусу снимаются. Но это постепенный процесс, и надо настраиваться, что меры предосторожности мы будем соблюдать еще достаточно долго».

Также Борис Пайкин сообщил своим подписчикам, что сдал тест на коронавирус,результат которого оказался отрицательным, депутат здоров и продолжает активно работать уже в офлайн режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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