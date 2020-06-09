В Брянской области 93 человека заболели коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:00:57+03:00

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В Брянской области на 9 июня зарегистрировали 93 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных на вторник составляет 4551 человек. Коэффициент распространения заболевания в Брянской области равен 0,97.

Из больниц выписали больше половины - 3120 пациентов. Из них 99 - за последние сутки.

За 24 часа выполнили всего 661 тест на коронавирус. Брянские лаборатории обычно выполняют около полутора тысяч исследований в день.

Ни одной смерти от новой инфекции не зафиксировали. Число умерших по-прежнему 31.

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ИСТОЧНИК KP.RU