В Брянской области 93 человека заболели коронавирусом
В Брянской области на 9 июня зарегистрировали 93 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных на вторник составляет 4551 человек. Коэффициент распространения заболевания в Брянской области равен 0,97.
Из больниц выписали больше половины - 3120 пациентов. Из них 99 - за последние сутки.
За 24 часа выполнили всего 661 тест на коронавирус. Брянские лаборатории обычно выполняют около полутора тысяч исследований в день.
Ни одной смерти от новой инфекции не зафиксировали. Число умерших по-прежнему 31.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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