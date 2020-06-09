2020-06-09T10:32:34+03:00
Происшествия

В Новозыбковском районе водитель ВАЗа съехал в кювет и врезался в дерево

Автомобилиста госпитализировали с тяжелыми травмами
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД России по Брянской области.Фото: УГИБДД России по Брянской области.
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В Новозыбковском районе водитель ВАЗ-21063 съехал в кювет и врезался в дерево. Автоавраия случилась около около восьми часов утра в понедельник, 8 июня, на дороге Брянск-Новозыбков-Манюки.

32-летний автомобилист ехал со стороны села Манюки в сторону села Старый Кривец. Он не справился с управлением.

У водителя диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, множественные переломы костей черепа и рану головы. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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