В Новозыбковском районе водитель ВАЗа съехал в кювет и врезался в дерево
В Новозыбковском районе водитель ВАЗ-21063 съехал в кювет и врезался в дерево. Автоавраия случилась около около восьми часов утра в понедельник, 8 июня, на дороге Брянск-Новозыбков-Манюки.
32-летний автомобилист ехал со стороны села Манюки в сторону села Старый Кривец. Он не справился с управлением.
У водителя диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, множественные переломы костей черепа и рану головы. Пострадавшего госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU