2020-06-09T10:01:42+03:00
Общество

В Брянске будут ловить нарушителей среди велосипедистов

Профилактическая операция пройдет в городе 10 июня
Марина АНТОНОВА
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В Брянске автоинспекторы будут ловить нарушителей вреди велосипедистов. Профилактическая операция пройдет в среду, 10 июня.

- Не останутся в стороне и юные велосипедисты, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. -Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проведут разъяснительные беседы с детьми и подростками во дворах.

В Госавтоинспекции просят родителей, которые купили ребенку велосипед, изучить главу 24 Правил дорожного движения, которая регламентирует требования к велосипедистам разных возрастов. До 14 лет ребенку нельзя выезжать на проезжую часть на двухколесном транспорте.

С начала года в Брянске случилось пять ДТП с велосипедистами, в которых они получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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