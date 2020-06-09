В Брянске изменилась схема движения на улице Объездной

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:30:13+03:00

В Бежицу машины едут по части будущего кольца

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В Советском районе Брянска с 9 июня изменилась схема движения машин на улице Объездной в районе "Аэропарка". Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Бежицу машины двигаются по новой части будущего автомобильного кольца на перекрестке с улицей Советской. Из Бежицы автомобили едут по встречной полосе. Дорогу со стороны торгового центра перекрыли. Здесь будут прокладывать коммуникации.

На Объездной установили соотвествующие временные знаки. Светофор на время работ отключили.

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ИСТОЧНИК KP.RU