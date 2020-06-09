Пропавшую брянскую пенсионерку нашли живой в овраге
Пропавшую брянскую 83-летнюю пенсионерку нашли живой. Об этом утром во вторник, 9 июня, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".
Старушка упала в овраг и не могла самостоятельно передвигаться. Ее искали больше двух суток. Около двух часов ночи во вторник женщину обнаружили в селе Супонево в пойме Десны.
"Помощь подоспела вовремя, - пишут волонтеры. - Пенсионерку эвакуировали на носилках. Ее состояние удовлетворительное".
Напомним, бабушка пропала в Супенове в воскресенье, 7 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU