2020-06-08T19:24:12+03:00
Общество

В брянской горбольнице №1 рассказали о зарплатах санитарок за май

Некоторые сотрудники получили от 45 до 66 тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской городской больнице №1 продолжается разбирательство с зарплатами санитарок. В мае сотрудникам выдали зарплаты с учетом стимулирующих выплат.

По квиткам, которые предоставили изданию "Риа Стрела", сотрудники получили от 45,5 до 66 тысяч рублей. Для Брянска это высокий уровень зарплаты.

Напомним, ранее работники этого медучреждения пожаловались на отсутствие "коронавирусных" выплат. По словам главного врача, выплаты сотрудникам и не полагались. Ведь больница не работала с пациентами с COVID-19. Однако, как сказал Константин Воронцов, санитарки получили стимулирующие надбавки за тяжелый труд.

Сохранится ли такая высокая оплата труда работникам после эпидемии коронавируса, покажет время.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянской горбольнице №1 рассказали о зарплатах санитарок за май
С начала весны клещи покусали 258 брянцев
Брянцы спасаются от жары на пляжах
В Клинцах сняли на видео грозовой вал
По всей Брянской области с 9 июня откроют автобусное сообщение
ВТБ открыл 93% сети своих офисов
Брянские магазины одежды и обуви могут открыться 9 июня
Пьяный житель Сельцо отобрал у прохожей телефон и убежал
В Брянске пятерых чиновников оштрафовали за ремонт круглого сквера
ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото
На улице Щукина в Брянске установили новый светофор
В Брянске коронавирус выявили у 37 человек
Стал известен обновленный коэффициент коронавируса в Брянской области
Попались, которые скрывались
В брянской полиции прокомментировали аварию с патрульной машиной
В Жуковке вновь горел мусорный полигон
В Брянской области подтвердили 94 новых случая заболевания коронавирусом за сутки
Прилетевших в Краснодар брянцев отправили на 14 дней в обсерватор
Бывшему заммэра Брянска Виктору Филипкову отказали снять судимость
В Злынковском районе перевернулась полицейская машина
Жители Брянска вышли на массовые прогулки на самоизоляции
В Клинцах ливень затопил центральные улицы
В Брянской области ищут пропавшую 83-летнюю Марию Веникову
В День России в брянских дворах пройдут мини-концерты
В Брянске сквер возле цирка зарос травой
В Дятькове во время столкновения машины и мопеда пострадал 13-летний школьник
Брянская область оказалась на 24-м месте по суточному приросту больных коронавирусом
В Брянске коронавирус выявили еще у 45 человек
Стал известен новый брянский коэффициент распространения коронавируса