В брянской горбольнице №1 рассказали о зарплатах санитарок за май

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:24:12+03:00

Некоторые сотрудники получили от 45 до 66 тысяч рублей

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В Брянской городской больнице №1 продолжается разбирательство с зарплатами санитарок. В мае сотрудникам выдали зарплаты с учетом стимулирующих выплат.

По квиткам, которые предоставили изданию "Риа Стрела", сотрудники получили от 45,5 до 66 тысяч рублей. Для Брянска это высокий уровень зарплаты.

Напомним, ранее работники этого медучреждения пожаловались на отсутствие "коронавирусных" выплат. По словам главного врача, выплаты сотрудникам и не полагались. Ведь больница не работала с пациентами с COVID-19. Однако, как сказал Константин Воронцов, санитарки получили стимулирующие надбавки за тяжелый труд.

Сохранится ли такая высокая оплата труда работникам после эпидемии коронавируса, покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU