2020-06-08T18:30:51+03:00
Общество

С начала весны клещи покусали 258 брянцев

Пострадали в том числе 114 детей
Мария Дедкова
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С начала весны с укусами клещей в больницы обратились 258 брянцев, в том числе - 114 детей.

Прививки против клещевого энцефалита сделали 43 человека. Все они выезжают в регионы, в которых существует опасность заражения, сообщает управление Роспотребнадзора.

Чтобы не допустить распространения клещей парки и скверы обрабатывают специальным раствором. К 8 июня коммунальщики обработали 141 гектар.

Укусившего вас клеща можно сдать в лабораторию на анализ. В этом году специалисты проверили 151 кровососа и выявили 14 положительных результатов (11- на клещевой боррелиоз и 3-на анаплазмоз).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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