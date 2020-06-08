В Клинцах сняли на видео грозовой вал
В Клинцах сняли на видео редкое природное явление. Горожане в воскресенье, 7 июня, наблюдали грозовой вал или "шкваловый ворот".
Это природное явление, по словам специалистов, образуется в условиях повышенной влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур. Когда их контраст особенно велик, появляется очень мощная кучево-дождевая облачность. Это, видимо, и произошло в Клинцах, сообщает ГТРК "Брянск".
Напомним, 7 июня в Клинцах прошел ливень. Затопленными оказались центральные улицы города.
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ИСТОЧНИК KP.RU