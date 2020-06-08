Брянские магазины одежды и обуви могут открыться 9 июня

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:47:41+03:00

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В Брянской области небольшие магазины с одеждой и обувью могут открыться с 9 июня. Решение о снятии или продлении ограничений будут принимать вечером 8 июня в оперативном штабе, сообщают "Брянские новости". Для этого необходимо, чтобы коэффициент распространения коронавируса в регионе стабильно снижался. В течение недели его значение не превышает единицу.

А пока жители Брянска интересуются, где можно купить новые одежду и обувь. Наступило лето и многие столкнулись с нехваткой вещей. В регионе продолжают работать детские магазины, в которых продаются товары первой необходимости. А вот взрослым купить одежду и обувь негде.

Брянцы советуют пользоваться интернет-магазинами. Многие торговцы на Центральном и Бежицком рынках работают, несмотря на самоизоляцию. Не соблюдают ограничения и некоторые непродовольственные магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU