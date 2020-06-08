Пьяный житель Сельцо отобрал у прохожей телефон и убежал

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:46:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Сельцо пьяный мужчина отобрал у женщины сотовый телефон и убежал. Он угрожал ножом.

Сообщение о преступлении поступило на пульт вневедомственной охраны. Инцидент произошел в сквере у ДК «Мейпариани». Со слов потерпевшей составили фоторобот злоумышленника. На его поиски отправились росгвардейцы и участковый.

Недалеко от места грабежа нашли похожего под описание мужчину. Это оказался 38-летний местный житель. Он был пьян.

Задержанного отвезли в отдел полиции, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. У него обнаружили похищенный мобильный телефон. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU