2020-06-08T13:32:41+03:00
Общество

В Брянске пятерых чиновников оштрафовали за ремонт круглого сквера

Они не допустили до аукциона одного участника
Марина АНТОНОВА
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В Брянске пятерых чиновников оштрафовали за нарушения при ремонте круглого сквера в центре города. Они не допустили к участию в аукционе одну фирму. Из-за этого теперь должны заплатить по 30 тысяч рублей штрафа.

Нарушения нашла прокуратура во время проверки. Решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе было принято необоснованно, сообщают в пресс-службе ведомства. Административные дела на членов комиссии завели в марте и апреле этого года.

Кстати, сквер Карла Маркса отремонтировали в прошлом году по нацпроекту "Жилье и городская среда".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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