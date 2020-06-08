В Брянске пятерых чиновников оштрафовали за ремонт круглого сквера

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:32:41+03:00

Они не допустили до аукциона одного участника

Изменить размер текста: A A

В Брянске пятерых чиновников оштрафовали за нарушения при ремонте круглого сквера в центре города. Они не допустили к участию в аукционе одну фирму. Из-за этого теперь должны заплатить по 30 тысяч рублей штрафа.

Нарушения нашла прокуратура во время проверки. Решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе было принято необоснованно, сообщают в пресс-службе ведомства. Административные дела на членов комиссии завели в марте и апреле этого года.

Кстати, сквер Карла Маркса отремонтировали в прошлом году по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU