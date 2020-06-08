2020-06-08T13:11:02+03:00
Общество

На улице Щукина в Брянске установили новый светофор

Он появился на перекрестке с улицей Фрунзе
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На улице Щукина в Советском районе Брянска установили новый светофор. Он появился на перекрестке с улицей Фрунзе.

В понедельник, 8 июня, дорожники продолжили капитальный ремонт улицы. Они укладывают верхний слой асфальта. Работы выполнили на 80 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На улице смонтировали новое светодиодное освещение, частично построили тротуары. Участок до улицы Фрунзе до проспекта Станке Димитрова расширили до четырех полос.

Протяженность ремонтируемого участка - 700 метров, от проспекта Станке Димитрова до границы Брянска. Стоимость работ - 15 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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