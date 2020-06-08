На улице Щукина в Брянске установили новый светофор

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:11:02+03:00

Он появился на перекрестке с улицей Фрунзе

Изменить размер текста: A A

На улице Щукина в Советском районе Брянска установили новый светофор. Он появился на перекрестке с улицей Фрунзе.

В понедельник, 8 июня, дорожники продолжили капитальный ремонт улицы. Они укладывают верхний слой асфальта. Работы выполнили на 80 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На улице смонтировали новое светодиодное освещение, частично построили тротуары. Участок до улицы Фрунзе до проспекта Станке Димитрова расширили до четырех полос.

Протяженность ремонтируемого участка - 700 метров, от проспекта Станке Димитрова до границы Брянска. Стоимость работ - 15 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU