В Брянске коронавирус выявили у 37 человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:22:37+03:00

В лидерах по количеству заболевших - Новозыбков и Судейский район

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В Брянске коронавирус выявили еще у 37 человек. Общее число заболевших в городе приближается к двум тысячами. На 8 июня диагноз подтвержден у 1919 человек.

В лидерах по количеству заболевших за последние сутки также Суземской район. Здесь выявили 11 новых случаев. Общее число пациентов - 55. Сразу девять положительный тестов оказалось у жителей Новозыбкова. В городском округе всего подтвердили 70 случаев заболевания.

За последние 24 часа коронавирусом заболели 94 брянца. Из больниц выписали 104 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU