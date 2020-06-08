Стал известен обновленный коэффициент коронавируса в Брянской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:44:10+03:00

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В Брянской области стал известен обновленный коэффициент распространение коронавируса. На 8 июня он равен 0,96. Показатель имеет значение меньше единицы седьмой день подряд. Для снятия ограничений необходимо, чтобы он оставался на этом же уровне десять дней подряд.

За последние сутки диагноз подтвердили у 94 человек. Выписали из больниц 104 пациента. Новых смертей от коронавируса не регистрировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU