8 Июнь 2020 2020-06-08T11:12:22+03:00

В ДТП никто не пострадал

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В брянской полиции прокомментировали аварию с патрульной машиной. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях вечером в субботу, 7 июня.

Оказалось, что авария случилась в тот же день около двух часов дня на 217-м километре трассы Брянск-Новозыбков. На дорогу внезапно выскочила косуля. Водитель дорожно-патрульной службы полиции областного УМВД съехал в кювет. Машина перевернулась.

- Водитель и пассажир патрульного автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Поэтому в ДТП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU