2020-06-08T10:34:49+03:00
Общество

В Брянской области подтвердили 94 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

Вылечились 104 пациента
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области за последние сутки подтвердили 94 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные 8 июня опубликовали в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 4458 брянцев.

За то же время вылечились 104 пациента. Всего из больниц выписали 3021 человек.

За сутки выполнили 1103 тестов. Всего провели больше 54 тысяч исследований.

В Брянской области не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса за последние 24 часа. Общее число умерших от новой инфекции - 31.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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