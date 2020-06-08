Бывшему заммэра Брянска Виктору Филипкову отказали снять судимость

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:40:36+03:00

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Бывшему заместителю мэра Брянска Виктору Филипкову отказали отменить условное освобождение и досрочно снять судимость. Решение приняли в Брянском областном суде.

В этом году Виктор Филипков обратился с ходатайством об отмене условного срока и снятии судимости в Советский районный суд. Но ему отказали, так как в суде посчитали, что осужденный нарушил возложенные на него обязанности. Испытательный срок продлили на месяц, сообщают "Брянские новости".

Филипков обжаловал решение в областном суде. Но его оставили в силе.

Напомним, Виктор Филипков с 2015 года занимал должность главы Фокинской районной администрации. В 2017 году его назначили на должность заместителя главы Брянской городской администрации.

В 2018 году чиновника осудили за мошенничество, которое он провернул еще в 2011-2012 годах. Через полтора месяца после приговора Виктора Филипкова назначили директором Хозяйственного управления Брянской городской администрации. Судя по всему, эту должность он занимает до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU